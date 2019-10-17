مدرب تونس للمحليين يؤكد صعوبة مباراة ليبيا.. ويحدد نقاط القوة لدى نسور قرطاج

شدد منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي للمحليين، على أهمية مباراة نسور قرطاج أمام فرسان المتوسط ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020، وذلك يوم 20 أكتوبر بمدينة طنجة المغربية.

وأوضح “الكبير”، في تصريحات صحفية، أن أهمية المباراة تكمن في كونها تؤهل الفائز إلى نهائيات أمم أفريقيا للمحليين، وهو ما يسعى الجهاز الفني للمنتخب لتحقيقه، بحسب تصريحاته.

وأشار مدرب نسور قرطاج، إلى أن المعسكر الأخير للمنتخب بدا الانسجام واضحاً بين جميع اللاعبين، وهو ما يبشر بتحقيق نتيجة طيبة أمام المنتخب الليبي يوم الأحد المقل.

ونوه “الكبير”، بأن جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية، تضمن التأهل إلى “شان 2020” من أجل إسعاد الشعب التونسي كافة.

واختتم مدرب نسور قرطاج تصريحاته، بأنه تم توجيه الدعوة إلى مهاجم النجم الساحلي حازم الحاج حسن للالتحاق بمعسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيا، وذلك بدلاً من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي، والذي أصيب خلال المعسكر وسيكون من الصعب لحاقه بالمباراة.

ويستعد منتخبنا الوطني الأول، لمواجهة نظيره المنتخب التونسي يوم 16 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية “كان 2021” بالكاميرون.

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