“الدامجة” يعدد مكاسب ودية موريتانيا.. ويكشف أسباب تراجع الأداء

عدد جلال الدامجة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فوائد ودية فرسان المتوسط مع المنتخب الموريتاني، والتي أقيمت بالعاصمة نواكشوط في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وأوضح “الدامجة”، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الجهاز الفني استطاع تقييم عدد من اللاعبين خلال مباراة موريتانيا، مشيراً إلى أن هناك عدد من اللاعبين شاركوا في المباراة لم يأخذوا فرصتهم أمام منتخبي المغرب والمغرب للمحليين.

وشدد مدرب الفرسان، على أن الإرهاق كان له دور كبير على اللاعبين خلال المباراة، حيث لم يظهر اللاعبين بالشكل المطلوب خلال شوط المباراة الأول، إلا أن الأداء تحسن نسبياً خلال الشوط الثاني من المباراة.

وأشاد “الدامجة”، بحسن الاستقبال من الجانب الموريتاني قبل المباراة وبعدها.

يذكر أن مباراة منتخبنا أمام موريتانيا هي الثالثة، بعدما واجه منتخبي المغرب والمغرب للمحليين، حيث تأتي تلك المواجهات القوية في إطار استعدادات الفرسان لمباراة الإياب أمام المنتخب التونسي للمحليين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020، وذلك يوم 20 أكتوبر بمدينة طنجة المغربية.

ويستعد منتخبنا الوطني الأول لمواجهة نظيره المنتخب التونسي يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية “كان 2021” بالكاميرون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية