بداعي الإصابة.. سانشيز يغيب عن إنتر ميلان لمدة 3 أشهر

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي عن غياب مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز لمدة 3 أشهر بسبب إصابة تعرض لها خلال اللقاء الودي بكرة القدم، بين منتخب بلاده ونظيره الكولومبي السبت الماضي.

حيث خرج أليكسيس سانشيز من الملعب مصاباً في نهاية المباراة، بعد تدخل قوي من الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال نادي إنتر في بيان رسمي أن سانشيز خضع الأربعاء، لعملية جراحة ناجحة في الكاحل الأيسر.

هذا وانضم ألكسيس سانشيز إلى صفوف إنتر ميلان مطلع الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر يونايتد، وشارك في أربع مباريات مع النيرادزوري وسجل هدفاً واحداً في مرمى سامبدوريا، خلال سبتمبر الماضي، قبل طرده في نفس المباراة.

