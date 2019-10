نادي ريال مدريد يمنع تحليق الدرونات في أجواء مركزه التدريبي

قام نادي ريال مدريد بوضع خطة أمنية محكمة لحماية أجواء المركز التدريبي التابع له في منطقة فالديباس بالقرب من العاصمة الإسبانية، من عمليات التجسس بواسطة الطائرات المسيرة.

حيث قررت إدارة النادي الملكي استخدام تقنية مضادة لطائرات الدرون، لتجنب المواقف غير السارة أو حتى الخطرة، في أعقاب سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت اللاعبين ومنازلهم.

والتقى مسؤولين من ريال مدريد مع قادة من الشرطة لمناقشة عمليات السطو، لكن إدارة النادي حريصة على اتخاذ إجراء إضافي.

وقال ريال مدريد إنه يدرك خطورة عمليات التجسس بواسطة الطائرات المسيرة، على الرغم من أن ملعب التدريب الواقع في فالديباس قريب من مطار مدريد مما يجعله أكثر أماناً.

