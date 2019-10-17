الهلال يستعد لبداية الموسم الجديد وعينه على اللقب

تقرير 218

الهلال بوجه جديد، هذا ما تسعى إليه الإدارة الجديدة للنادي والتي أطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مبكرا استعدادا لبداية الموسم رغم عدم الإعلان عنه من قبل اتحاد الكرة والشكوك التي تحوم حول انطلاقه من عدمه نظرا لما تعانيه البلد من ظروف قاهرة وتنصل مسؤولي الاتحاد من مسؤوليتهم تجاه مسابقة كرة القدم.

الهلال مع ناصر الحضيري ومساعده غسان الماقني والمعد البدني التونسي أكرم الهمامي يتدرب بشكل يومي في ملعب جامعة العرب الطبية.

منذ شهر ونصف والهلال يستعد وخاض خمس مباريات ودية آخرها أمام مختلط أندية بنغازي والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي كما تعاقدت الإدارة مع لاعبها السابق فيصل البدري الذي سبق وأن مثل ألوان الاتحاد ليعود لبيته من جديد

التتويج باللقب مهمة صعبة لكن الهلال وإدارته ولاعبيه عقدوا العزم على تحقيق الحلم المنتظر والرغبة في ذلك تجسدت ببداية الاستعداد المبكر وانتظار عودة الحياة للملاعب الليبية.

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