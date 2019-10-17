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الترهوني يباشر مهامه في الاتحاد 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر ابن نادي الاتحاد واللاعب السابق ومدير الكرة الجديد نادر الترهوني مهامه الموكلة إليه عقب وجوده في تدريباتِ الفريق الأول بالنادي ، ليحل محل المدير السابق عبدالمجيد صالح الذي تمت إقالته من قبل اللجنة التسييرية في النادي.

الترهوني الذي قام بإقالة المدرب السابق البلجيكي ايفان مينارث فور تقلّده لمنصبه وقام بتعيين اللاعب السابق للفريق أسامة الحمادي مدربا للفريق الأول بالنادي، سيسعى لترميم قطاع كرة القدم وإيجاد الحلول المناسبة للفئات السنية وتدعيم الفريق الأول ورسم سياسة تجعل الاتحاد يستمر في المنافسة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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