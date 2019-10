نادر الترهوني مدير الكرة بالاتحاد

باشر اللاعب السابق ومدير الكرة الجديد في نادي الاتحاد نادر الترهوني مهامه الموكلة إليه عقب وجوده في تدريباتِ الفريق الأول بالنادي ، ليحل محل المدير السابق عبدالمجيد صالح الذي تمت إقالته من قبل اللجنة التسييرية في النادي.

وقام الترهوني بإقالة المدرب السابق البلجيكي ايفان مينارث فور تقلّده لمنصبه وقام بتعيين اللاعب السابق للفريق أسامة الحمادي مدربا للفريق الأول بالنادي، سيسعى لترميم قطاع كرة القدم وإيجاد الحلول المناسبة للفئات السنية وتدعيم الفريق الأول ورسم سياسة تجعل الاتحاد يستمر في المنافسة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

