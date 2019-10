بإيرادات خيالية.. الدون يكتسح أشهر الشخصيات على إنستغرام

تحصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم على إيرادات مالية كبيرة من خلال نشر إعلانات عبر صفحته على موقع إنستغرام.

حيث حصل رونالدو على 44.1 مليون يورو مقابل نشر 49 إعلاناً تجارياً عبر صفحته خلال آخر 12 شهراً، أي أنه جنى وسطياً من المنشور الواحد نحو 900 ألف يورو.

هذا واحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني في الترتيب بإيرادات بلغت 21.2 مليون يورو، حصل عليها من 36 إعلاناً تجارياً،و القيمة الوسطية 590 ألف يورو لكل منشور إعلاني.

وشغلت عارضة الأزياء الأمريكية، كيندال جينر، المركز الثالث برصيد 14.4 مليون يورو.

