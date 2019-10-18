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سحب قرعة البطولة الأفريقية لكرة اليد في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستقام يوم السبت الموافق 19 من أكتوبر، عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا في العاصمة التونسية مراسم سحب قرعة النسخة الرابعة والعشرين من بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد التي ستقام في تونس بين السادس عشر والسادس والعشرين من شهر يناير السنة المقبلة .

وسيحضر القرعة التي يحتضنها فندق المرادي قمرت كل من الصديق الفوناس رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد والمنجي صولة مدير العلاقات بالاتحاد.

وكانت الجامعة التونسية لكرة اليد قد وجهت الدعوة لسفراء الدول المشاركة في البطولة وعددهم 16 دولة من بينهم ليبيا لحضور مراسم القرعة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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