أياكس يدفع ثمن شغب جمهوره بـ”عقوبة قاسية”

عاقب الاتحاد الأوروبي فريق أياكس أمستردام الهولندي بحرمانه من بيع تذاكر مباراته أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي المقبلة في دوري أبطال أوروبا بعد شغب جمهوره في آخر مبارياته أمام فالنسيا في دور المجموعات.

وأوضحت لجنة الانضباط أنها حظرت تذاكر مباراة تشيلسي وأياكس على ملعب ستامفورد بريدج وبالتحديد لجمهور بطل هولندا كما غرم اليويفا الفريق الهولندي بمبلغ خمسين ألف يورو بعد شغب مشجعيه على ملعب الميستايا بالإضافة إلى ثمانية عشر ألف يورو إضافية بسبب تصرفات الجمهور خارج الملعب.

ويتصدر أياكس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من مباراتين حيث سيرحل إلى لندن في الجولة المقبلة لمواجهة تشيلسي.

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