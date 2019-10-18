اخبار الرياضة

أياكس يدفع ثمن شغب جمهوره بـ”عقوبة قاسية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاقب الاتحاد الأوروبي فريق أياكس أمستردام الهولندي بحرمانه من بيع تذاكر مباراته أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي المقبلة في دوري أبطال أوروبا بعد شغب جمهوره في آخر مبارياته أمام فالنسيا في دور المجموعات.

وأوضحت لجنة الانضباط أنها حظرت تذاكر مباراة تشيلسي وأياكس على ملعب ستامفورد بريدج وبالتحديد لجمهور بطل هولندا كما غرم اليويفا الفريق الهولندي بمبلغ خمسين ألف يورو بعد شغب مشجعيه على ملعب الميستايا بالإضافة إلى ثمانية عشر ألف يورو إضافية بسبب تصرفات الجمهور خارج الملعب.

ويتصدر أياكس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من مباراتين حيث سيرحل إلى لندن في الجولة المقبلة لمواجهة تشيلسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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