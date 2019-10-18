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كاسياس يحصد جائزة أفضل حارس بالدوري البرتغالي 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس على جائزة أفضل حارس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي بعد تألقه مع فريقه بورتو .

وتحصل كاسياس على الجائزة التي اعتبرها مميزة، والتي تقدمها رابطة لاعبي الدوري البرتغالي المكونة من ثلاثمائة وأربعة عشر لاعبا محترفا باعتبار الحارس الإسباني تلقى أقل عدد من الأهداف حيث سجل في مرماه تسعة عشر هدفا مقابل ثماني عشرة مباراة خرج منها بشباك نظيفة في الموسم الماضي وتواجد في التشكيلة المثالية للدوري الموسم الماضي رغم أن فريقه بورتو لم يتوج باللقب .

وكان كاسياس قد تعرض في الموسم الماضي إلى أزمة قلبية قبل أن يتعافى لكنه لايزال ينتظر التصريح الطبي للمشاركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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