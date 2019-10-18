فرسان المتوسط يطمحون لاختطاف ورقة الترشح من نسور قرطاج

تقرير 218

لم يتبق الكثير من الوقت للمباراة المرتقبة بين منتخبنا الوطني ونظيره التونسي فهل سيفعلها الدامجة مجددا ويعبر بنا إلى نهائيات الشان كما فعلها قبل عامين عندما حجز مكانا للافي ورفاقه في نهائيات المغرب.

رغم تغير الأسماء وتغير المنافس والزمن فإن فرسان المتوسط أمام مهمة غير مستحيلة لخطف ورقة الترشح فمباراة الذهاب انتهت بنتيجة هدف وحيد لصالح المنتخب التونسي، ورفاق عزاقة قادرون على التعويض في موقعة سلا

مجموعة من المباريات الودية خاضها المنتخب الوطني في أيام الفيفا حاول فيها المدرب جلال الدامجة إشراك اللاعبين المحليين كما خاض مباراة خاصة مع نظيره المغربي للوقوف على الجاهزية البدنية للاعبين إضافة إلى اعتماده على عدد كبير من اللاعبين المحليين في ودية موريتانيا.

يوم الأحد المقبل ستتجه الأنظار نحو مدينة سلا المغربية لتعانق أعين الليبيين تحركات فرسانهم على أرض الملعب ودقات قلوبهم ستتزايد طرديا مع دقائق المباراة على أمل تحقيق المطلوب وإحراز نتيجة إيجابية تكون كفيلة بوضعهم في شان إثيوبيا 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية