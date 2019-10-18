اخبار الرياضة

احتجاجات كاتالونيا تُؤجّل كلاسيكو الأرض

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وذلك بعد الاحتجاجات الحالية في إقليم كاتالونيا .

وأكدت اللجنة أنها بعد اجتماعها استقرت على تأجيل مباراة الكلاسيكو والتي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينة برشلونة لتقام في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني نقل الكلاسيكو من ملعب الكامب نو إلى السانتياغو برنابيو لكن قطبي الكرة الإسبانية رفضا الأمر، في حين رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة المرتقبة في الشهر الحالي بسبب المظاهرات التي تشهدها برشلونة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك