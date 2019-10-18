احتجاجات كاتالونيا تُؤجّل كلاسيكو الأرض

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وذلك بعد الاحتجاجات الحالية في إقليم كاتالونيا .

وأكدت اللجنة أنها بعد اجتماعها استقرت على تأجيل مباراة الكلاسيكو والتي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينة برشلونة لتقام في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني نقل الكلاسيكو من ملعب الكامب نو إلى السانتياغو برنابيو لكن قطبي الكرة الإسبانية رفضا الأمر، في حين رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة المرتقبة في الشهر الحالي بسبب المظاهرات التي تشهدها برشلونة.

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