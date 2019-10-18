منتخب الصالات يتأهب لموجهة الجزائر بتصفيات كأس أفريقيا

في العاصمة المصرية القاهرة يواصل أبطال ليبيا لكرة القدم داخل الصالات تحضيراتهم للمواجهة الأفريقية المرتقبة أمام المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا في المغرب.

رجال المدرب عبد الباسط شدوا رحالهم نحو أرض الكنانة بعد أن خاضوا معسكرين تدريبيين في ليبيا أحدهما في مصراتة والآخر في العاصمة طرابلس وسبقهم معسكر آخر في الكويت.

ومن خلال المعسكرات التحضيرية خاض لاعبو كرة الصالات عدة مباريات ودية لتصبح الصورة واضحة للمدرب الوطني قبل مواجهة الجزائر نهاية الشهر الجاري.

وفي معسكر القاهرة خاض منتخب الخماسيات مباراة ودية أمام فريق 100 عقبة الناشط في الدوري المصري وانتهت لصالح فرسان ليبيا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يتعثر في الودية الثانية أمام بطل الدوري مصر المقاصة برباعية.

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