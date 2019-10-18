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أوساط الأفريقي يدك شباك أواسط النصر بثلاثية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب فريق أواسط الأفريقي درنة على فريق أواسط النصر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بملعب نادي النصر في مدينة بنغازي.

وسجل أهداف المباراة مهاجم الأفريقي فارس بدر بواقع ثلاثية، حيث يعتبر واحدا من أبرز لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، وتعد المباراة احتكاكا للفريقين استعدادا لخوض نهائي كأس بنغازي في مواجهتي الذهاب والإياب.

وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة على كأس بنغازي في مباراة الذهاب قبل مواجهة الإياب في ملعب درنة البلدي إلا أنها أقيمت بشكل ودي بسبب مشاركة بعض لاعبي النصر مع الفريق الأول والذي يستعد لخوض دور الاثنين والثلاثين من الكونفدرالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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