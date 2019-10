فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه نيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

حيث أحرز الجناح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، ثنائية للأمراء بينما تكفل زميلاه المهاجمان، كيليان مبابي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، بتسجيل الهدفين الآخرين.

أما بالنسبة لهدف نيس اليتيم، فقد حمل توقيع مهاجمه الكاميروني، إغناتيوس غانغو.

هذا وحقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، انتصاره الثالث على التوالي، معززاً تربعه على عرش صدارة الدوري بعد هذا الفوز، برصيد 24 نقطة.

The post بعد فوز ساحر على نيس.. باريس سان جيرمان يُعزز صدارته للدوري الفرنسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا