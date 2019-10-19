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خالد مجدي يلتحق بفرسان المتوسط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم لاعب النصر خالد مجدي إلى معسكر المنتخب الوطني في المغرب قبل يوم واحد من مواجهة تونس ضمن مباراة الإياب في تصفيات الشان.

وكان خالد مجدي ضمن قائمة المدرب جلال الدامجة لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن صفوف فرسان المتوسط قبل أن يتماثل للشفاء في بنغازي لينضم بعدها إلى تدريبات فريقه النصر في البركة تحت إشراف المدرب محمد الككلي ليصبح اليوم جاهزا لتمثيل ألوان المنتخب.

وأشار الدامجة في تصريحات لـ218 إلى أن اتحاد الكرة قد سارع بإجراءات التأشيرة لخالد مجدي لضمان التحاقه بالمنتخب قبل مباراة تونس حيث وصل اللاعب مساء أمس إلى العاصمة المغربية الرباط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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