خالد مجدي يلتحق بفرسان المتوسط

انضم لاعب النصر خالد مجدي إلى معسكر المنتخب الوطني في المغرب قبل يوم واحد من مواجهة تونس ضمن مباراة الإياب في تصفيات الشان.

وكان خالد مجدي ضمن قائمة المدرب جلال الدامجة لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن صفوف فرسان المتوسط قبل أن يتماثل للشفاء في بنغازي لينضم بعدها إلى تدريبات فريقه النصر في البركة تحت إشراف المدرب محمد الككلي ليصبح اليوم جاهزا لتمثيل ألوان المنتخب.

وأشار الدامجة في تصريحات لـ218 إلى أن اتحاد الكرة قد سارع بإجراءات التأشيرة لخالد مجدي لضمان التحاقه بالمنتخب قبل مباراة تونس حيث وصل اللاعب مساء أمس إلى العاصمة المغربية الرباط.

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