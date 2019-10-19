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انطلاق بطولة ليبيا للكرة الحديدية في رقدالين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالأهازيج والأفراح استقبل أهالي رقدالين الوفود المشاركة في بطولة ليبيا للكرة الحديدية والمنتخب المتأهل إلى بطولة العالم التي ستقام في تركيا شهر نوفمبر المقبل ووفد الاتحاد العام الليبي للكرة الحديدية.

وأجرت الفرق المشاركة اجتماعاً فنياً لحقته عملية سحب القرعة في التخصصات الثلاث الطويل والقصير والرفا ليتم افتتاح النسخة التاسعة 2019 من البطولة وسط زخم كبير من الجمهور والفرق المشاركة وأطقم التحكيم.

وحضر الافتتاحية عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وستستمر البطولة إلى يوم الختام وهو يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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