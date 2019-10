ميسي اليابان: ليونيل قدوتي في ملاعب كرة القدم

أعلن النجم الياباني الصاعد كيفوسا كوبو المحترف في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بأنه يعتبر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، قدوته في ملاعب كرة القدم.

حيث قال كوبو:

“لا أعرف ميسي شخصياً، ولكن عندما كنت صغيراً طلبت الحصول على توقيعه”.

وأضاف كوبو الملقب بـ”ميسي اليابان”:

“لقد كان ميسي دائماً قدوتي، لا أعرف كم يبلغ من العمر حالياً، لكن ما يدهشني أنه يواصل تسجيل الأهداف بغزارة”.

وكان كوبو قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادماً من نادي طوكيو الياباني، في صفقة قدرت قيمتها بمليوني يورو، وأعير هذا الموسم لنادي مايوركا.

