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اليونايتد يحتفظ بموهبته “جرينوود”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد مانشستر يونايتد عقد مهاجمه الشاب ماسون جرينوود لأربعة مواسم قادمة مع خيار التجديد لموسم إضافي ليستمر في قلعة الأولد ترافود لسنوات أخرى .

وذكر اليونايتد أن العقد الجديد المبرم مع جرينوود سينتهي في يونيو من عام ألفين وثلاثة وعشرين وفي حال الاتفاق من جديد فسينتهي في صيف ألفين وأربعة وعشرين، ويعتبر اللاعب أصغر من يشارك مع الشياطين الحمر في البريمرليغ بعد المشاركة للمرة الأولى في مايو الماضي.

ويعد صاحب الثمانية عشر عاما أحد مواهب مدرسة مانشستر يونايتد حيث تمكن من إثبات نفسه واللعب مع الفريق الأول في الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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