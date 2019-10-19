غرناطة يفوز على أوساسونا ضمن الدوري الإسباني

قص فريق نادي غرناطة شريط مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد توقف دام لأيام لعبت فيها المنتخبات مبارياتها الرسمية والودية .

غرناطة كان المضيف والفائز في المباراة التي جمعته بفريق نادي أوساسونا، والتي انتهت بنتيجة هدف لصفر سجله المدافع دومينغوس دوارتي، ليمنح ثلاث نقاط لغرناطة الذي يقدم مستوى جيد حتى الآن في هذا الموسم.

وجمع غرناطة سبع عشرة نقطة من تسع مباريات، حيث تعادل في اثنتين منها وخسر اثنتين وفاز في الخمسة الأخريات، فيما بقي أوساسونا في المركز الحادي عشر وبرصيد إحدى عشرة نقطة.

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