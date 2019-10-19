“بي إس جي” يعزز صدارته للدوري الفرنسي

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي إثر فوزه الكبير على مضيفه نيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أليانز ريفييرا في الأسبوع العاشر من الليغ آ ليبتعد عن أقرب ملاحقيه بخمس نقاط .

وتألق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتسجيله أول هدفين للنادي الباريسي في الدقيقتين الخامسة عشرة والحادية والعشرين، لكن نيس قلص الفارق في الدقيقة السابعة والستين عن طريق إيغناتيوس غانغو، قبل أن يضيف العائد كيليان مبابي الهدف الثالث لبطل فرنسا قبل الوقت الأصلي بدقيقتين.

واختتم الأرجنتيني ماورو إيكاردي رباعية سان جيرمان التي قادته لتحقيق الانتصار الثامن هذا الموسم، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى أربع وعشرين نقطة فيما توقف نيس عند ثلاث عشرة نقطة في المرتبة التاسعة مؤقتاً.

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