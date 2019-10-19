ماتيب يجدد عقده مع ليفربول

جدد ليفربول الإنجليزي عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب لفترة طويلة لم يكشف عنها متصدر الدوري الإنجليزي.

وأعلن الريدز عبر بيانه أنه اتفق مع ماتيب للتواجد مع بطل أوروبا ومتصدر البريمرليغ الحالي بعقد طويل الأمد حيث لم يعلن ليفربول عن تفاصيل مدة العقد الجديد والتفاصيل المالية.

ويعد المدافع الكاميروني أحد العناصر الأساسية المهمة في تشكيلة يورجن كلوب حيث ساهم بشكل كبير في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد غياب منذ عام ألفين وخمسة.

وكان ماتيب قد انضم إلى ليفربول في ألفين وستة عشر قادما من شالكة الألماني في صفقة انتقال حر حيث خاض مئة وسبع مباريات في جل المسابقات وسجل خمسة أهداف.

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