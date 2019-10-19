السيتي وكريستال بالاس.. “استعادة التوازن” هدف غوارديولا

ستكشف عودة عجلة الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي نية مانشستر سيتي بالمنافسة بصورة فعلية والمحافظة على لقبه بطلا للبريمرليغ رغم التخبط في النتائج هذا الموسم.

وسيرحل مانشستر سيتي إلى العاصمة لندن في الجولة التاسعة لمواجهة كريستال بالاس صاحب المرتبة السادسة والذي يتأخر عن الفريق السماوي بنقطتين فقط، حيث يعول الفريق اللندني على حنكة مدربه المخضرم روي هودجسون والذي يبدو سعيدا بعد الانطلاقة القوية في أول شهرين من الموسم الكروي.

أما على الجانب الآخر فمانشستر سيتي يدخل المواجهة وهو يتخلف عن ليفربول بثماني نقاط، الأمر الذي سيضع اللاعبين تحت ضغط أكبر من أجل عدم الابتعاد أكثر عن الصدارة، خصيصا بعد تعثره المفاجئ في الجولة الأخيرة أمام وولفرهامبتن بثنائية كشفت عجز الخط الخلفي لأبناء غوارديولا.

ويعد الخبر المفرح لغوارديولا هو عودة الثلاثي الإنجليزي جون ستونز والفرنسي بينجامين مينيدي إضافة إلى البلجيكي كيفين دي بروين بعد التعافي من الإصابة.

وستكون مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي فرصة للتقدم لأصحاب الأرض، وتصحيح النتائج للضيوف فيما سيراقب ليفربول المباراة من بُعد على أمل تعثر جديد للسيتي من أجل الابتعاد في صدارة جدول البريمرليغ.

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