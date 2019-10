المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين يخوض أخر تدريباته استعدادا لمباراة تونس

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين صباح اليوم السبت أخر تدريباته على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية الذى سيستقبل مباراته الحاسمة أمام المنتحب التونسي مساء الأحد على تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا ضمن إياب الجولة الأخيرة للتأهل لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين التى ستقام نهائياتها بملاعب الكاميرون 2020 .

وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم اللاعب ” خالد مجدي ” الذى كان أخر اللاعبين الملتحقين بالمنتخب الوطني فيما غاب اللاعب ” جبريل مرسال ” عن التدريبات بداعى الإصابة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم دولي من غامبيا بقيادة الحكم ” مودو جالو ” .

