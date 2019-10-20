رابطة أندية المنطقة الشرقية تقرر تنظيم بطولة “ليبيا السلام” الأولى لكرة القدم

قررت رابطة أندية المنطقة الشرقية برئاسة خالد السعيطي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، إقامة بطولة ليبيا السلام الأولى لكرة القدم، والتي ستكون المشاركة فيها مفتوحة لجميع الأندية الليبية.

وانطلق أمس السبت فعاليات الاجتماع الثاني لأندية المنطقة الشرقية الذي حضرته أندية خليج سرت، وبنغازي، والجبل الأخضر، والبطنان، في إطار الإعلان رسميًا عن رابطة أندية المنطقة الشرقية، وهو ثاني اجتماع للأندية بعد الاجتماع الذي استضافه النادي الأهلي بنغازي.

وأسفر الاجتماع، عن اتخاذ عدد من القرارات المهمة، أبرزها تحديد موعد انطلاق البطولة التنشيطية لكرة القدم تحت اسم “بطولة ليبيا السلام”، حيث ستتكفل الرابطة بكافة المصاريف الخاصة بإقامة البطولة.

وكانت رابطة الأندية الشرقية قد عقدت أكثر من اجتماع خلال الفترة الأخيرة أسفر للمطالبة بعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة للاتحاد الليبي لكرة القدم، على أن يكون طلب هذه الجمعية برسائل جديدة تبدأ من لحظة انتهاء اجتماع الأندية الشرقية.

كما طالبت الأندية بالكشف عن الرد الرسمي الذي أرسله الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وقام بإخفائها المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث قام الفيفا بالتأكيد على أن اجتماع المكتب التنفيذي للإطاحة بجمال الجعفري الرئيس السابق للاتحاد صحيح ولكنه طالب بعقد اجتماع جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للاتحاد خلال 3 أشهر وهذا لم يحدث حتى الآن.

وتتمثل أبرز أندية المنطقة الشرقية في: الأهلي بنغازي – الهلال – نجوم بنغازي – الصواعد – التعاون – نجوم أجدبيا – الوفاق أجدبيا – القلعة البريقة – البراق البريقة – توعية جالو – الأخضر – الأندلس – الهلال طبرق – الصداقة – الأنصار – الفداء القيروان.

يشار إلى أن أندية المنطقة الشرقية، قررت في اجتماعها الذي عقد مساء السبت 5 أكتوبر الجاري، في بنغازي، تشكيل رابطة أندية المنطقة الشرقية برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي المهندس خالد السعيطي، وعضوية كل من عبد المولى الفاخري، وحمد اسويكر، وعبدالسلام الناجي، على أن يتم مناقشة إعداد النظام الأساسي للرابطة.

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