منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بتونس

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية الرابعة والعشرون لكرة اليد “تونس 2020” عن وقوع منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد ضمن فرق المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون ونيجيريا.

وجاءت نتائج قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 بتونس على النحو التالي :

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو الديقراطية، غينيا، كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا، الجابون، نيجيريا، ليبيا.

المجموعة الثالثة: تونس، الكاميرون، كوت ديفوار، كاب دي فيردي.

المجموعة الرابعة: المغرب، الجزائر، الكونغو، زامبيا، السنغال.

يشار إلى أن الوفد الليبي المشارك لحضور مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، اليوم السبت، بفندق المرادي قمرت بالعاصمة التونسية، تكون من : الصديق فوناس.. رئيس الاتحاد الليبي، والمنجي صولة .. مدير العلاقات الدولية، وجمال الدنوني .. تكريم من الاتحاد الليبي، ومحمود دلال.. مدير المنتخب.

وتستضيف تونس بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد 2020 خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل، ويتأهل المنتخبات الـ6 الأولى إلى مونديال مصر 2021، كما أن المتوج باللقب سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو2020، بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الأولمبي مع منتخبات آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني لكرة اليد، يواصل تدريباته بصالة بني خيار بمدينة الحمامات، تحت إشراف المدرب التونسي محمد الصغير والمساعدان الوطنيان محمد أرحومة ووليد القبلاوي، استعدادًا للمشاركة المرتقبة بالبطولة الأفريقية.

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