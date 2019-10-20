الستلو يقترب من الانتقال إلى الرجاء المغربي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية مغربية أن لاعبنا الدولي الليبي أنيس السلتو، مهاجم المنتخب الوطني وفريق النجم الساحلي التونسي، أصبح قريبا من الانتقال إلى صفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال موقع “شوف سبورت” المغربي إن الدولي الليبي أنيس السلتو يقترب من الانضمام لفريق الرجاء البيضاوي في الميركاتو الشتوي أي في شهر يناير المقبل.

وكان السلتو قريبا من الانضمام لصفوف الرجاء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن مغالاة إدارة نادي النجم الساحلي التونسي في المطالب المالية حال دون اتمام الصفقة وبالتالي عاد اللاعب للانتظام في صفوف فريق جوهرة الساحل تحت قيادة مديره الفني السابق فوزي البنزرتي.

ولم يكشف الموقع المغربي عن تفاصيل انتقال السلتو إلى الرجاء في الميركاتو الشتوي وهل سيكون على سبيل الإعارة خاصة وأن عقده ممتد مع فريق النجم الساحلي الذي يسعى لتحقيق أقصى استفادة من اللاعب، أم سيكون عن طريق البيع النهائي لعقد اللاعب.

وفي حال اتمام صفقة انتقال الستلو إلى صفوف الرجاء فسيكون رفقة محترفنا الدولي الليبي سند الورفلي، صخرة دفاع منتخبنا الوطني والرجاء المغربي، والذي انضم لصفوف الفريق الرجاوي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين بيع نهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية