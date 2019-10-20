طاقم تحكيم جامبي لإدارة مباراة منتخبنا الوطني أمام تونس بتصفيات “الشان 2020”

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عن تعيين طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الحسم بين منتخبنا الوطني للمحليين ونظيره التونسي في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين ” الشان 2020 “.

ويتكون طاقم التحكيم الجامبي من حكم الساحة مودو جالو، ويساعده كل من عمر داربوي وعبد العزيز بلال جاوو، أما الحكم الرابع فهو لمين جماح, فيما سيراقب المباراة الحكم الجزائري محمد الغوطي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني للمحليين، نظيره التونسي، على تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، ضمن إياب الجولة الأخيرة للتأهل لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين “الشان 2020”.

يشار إلى أن منتخبنا خسر مباراته أمام مضيفه المنتخب التونسي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء يوم 21 سبتمبر الماضي، على ملعب رادس الدولي، في مرحلة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان 2020”.

وبهذه النتيجة يحتاج منتخبنا الوطني للمحليين للفوز بهدفين دون رد، على نظيره التونسي، في لقاء الإياب، وذلك غدا الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، بملعب أبو بكر عمار بمدينة سلا بالمغرب.

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