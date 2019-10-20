الورفلي والطاهر والهريش يؤازرون فرسان المتوسط أمام تونس بتصفيات “الشان 2020”

كشف تقارير صحفية مغربية عن تواجد الثلاثي الليبي سند الورفلي لاعب فريق الرجاء البيضاوي، وصالح الطاهر وزكريا الهريش لاعبا فريق اتحاد طنجة في مدينة سلا المغربي.

يأتي ذلك في ظل حرص الثلاثي على مؤازرة المنتخب الوطني للمحليين في مباراته أمام نظيره التونسي والمقرر إقامتها على تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد بملعب أبو بكر عمار بمدينة سلا المغربية.

يشار إلى أن منتخبنا خسر مباراته أمام مضيفه المنتخب التونسي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء يوم 21 سبتمبر الماضي، على ملعب رادس الدولي، في مرحلة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان 2020”.

وبهذه النتيجة يحتاج منتخبنا الوطني للمحليين للفوز بهدفين دون رد، على نظيره التونسي، في لقاء الإياب، وذلك غدا الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، بملعب أبو بكر عمار بمدينة سلا بالمغرب.

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