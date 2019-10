المنتخب المغربي يقسو على الجزائر بثلاثية نظيفة

تمكن المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم من التأهل لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، بتغلبه أمس السبت، على ضيفه الجزائري بثلاثية نظيفة، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات الشان.

حيث حسم المنتخب المغربي المباراة في شوطها الأول، عندما سجل أهدافه الثلاثة عبر بدر بانون من ركلة جزاء، وحميد أحداد، ومحمد النهيري.

هذا وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين في الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل أسود الأطلس بذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0 إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقررة في إثيوبيا مطلع العام المقبل.

