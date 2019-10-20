ترتيب الليغا الإسبانية.. دوام الحال من المحال

بين عشية وضحاها تغير ترتيب الليغا الإسبانية وتبدل الحال إلى حال آخر، فبمساعدة مايوركا تمكن برشلونة من الوصول إلى هرم ترتيب الدوري الإسباني بعد انتزاع الصدارة من غريمه ريال مدريد. ففي مباريات الجولة التاسعة من الليغا وبينما فاز برشلونة خارج أرضه على ايبار بثلاثة أهداف لصفر، تعثر ريال مدريد أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف.

أهداف الفريق الكتالوني جاءت بأقدام مثلث الهجوم، حيث كان جريزمان هو السباق في الدقيقة الثانية عشرة بتسجيله أول الأهداف إثر تمريرة عابرة للخطوط من زميله الفرنسي لنغليه، ميسي ظل يحاول حتى وضع إمضاءه على الهدف الثاني بعد تمويه ماكر من جريزمان إثر تمريرة سواريز ليودعها الليو المرمى في الدقيقة الثامنة والخمسين.

ويبدو أن ميسي لم يعجبه أن يخرج من المباراة وهو مديون بأسيست لسواريز فقرر الأرجنتيني أن يؤْثر على نفسه ويهدي هدف برشلونة الثالث للارجوياني في الدقيقة السادسة والستين.

برشلونة وصل الى الصدارة وبقي منتظرا الهدية من مايوركا الذي لم يبخل بها على البارسا وعلى نفسه، فقد آمن بحظوظه وهاجم مبكرا حتى تحصل على مبتغاه في الدقيقة السابعة بهدف سجله المهاجم لاجو جونيور على طريقة الكبار، لكن ريال مدريد لم يستسلم وظل يحاول دون الوصول إلى الهدف، تارة بسبب انانية اللاعبين واخرى لسوء الحظ ولا ننسى نباهة الحارس، ومازاد “الطين بلة” بالنسبة لريال مدريد طرد مدافعه الفارو في الدقيقة الرابعة والسبعين، لتمر دقائق المباراة دون جديد حتى نهايتها.

وبهذا يقفز برشلونة إلى صدارة الدوري برصيد تسع عشرة نقطة ويتراجع الريال إلى الوصافة بثماني عشرة نقطة بينما حسن ريال مايوركا من وضعه وصعد إلى المركز الرابع عشر بعشر نقاط، خلفه ايبار بتسع نقاط.

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