مواجهة نارية بين ليبيا وتونس لنيل بطاقة العبور إلى الشأن 2020

أخبار ليبيا24

يسعى المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم للمحليين، اليوم الأحد، لنيل بطاقة التأهل لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين المنتظر إقامتها بملاعب الكاميرون 2020، حيث سيلتقي مساء مع المنتخب التونسي ضمن إياب الجولة الأخيرة.

وأجرى المنتخب الليبي يوم السبت آخر تدريباته على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية الذي سيستقبل مباراته الحاسمة أمام المنتخب التونسي.

وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم اللاعب خالد مجدي الذي كان آخر اللاعبين الملتحقين بالفريق فيما غاب اللاعب جبريل مرسال عن التدريبات بداعي الإصابة.

وكان المنتخب الليبي قد فقد مباراة الذهاب أمام منتخب تونس للمحليين، بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت في 21 سبتمبر بملعب راديس بالعاصمة التونسية.

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