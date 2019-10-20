الأولد ترافورد يحتضن “ديربي إنجلترا الكبير”

مسرح الأولد ترافوردسيكون على موعد في قمة الأسبوع التاسع من البريمرليغ فالمواجهة المرتقبة ستجمع مانشستر يونايتد بضيفه ليفربول متصدر الترتيب.

أبناء أولي أونار سولشاير يجب عليهم تحقيق الانتصار من أجل العودة لتحقيق النتائج الإيجابية، فالفريق يقبع بالمركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط ، ويعانون تراجعا في المستوى التهديفي، وتعويض الخسارة الأخيرة في ملعب سانت جيمس بارك أمام نيوكاسل، لكنهم سيواجهون خصما يعد الأصعب في البريمرليغ فالريدز حققوا الفوز في كل مبارياتهم بالدوري وأسهمهم في ارتفاع متواصل بعد تحقيقهم لقب دوري الأبطال الموسم الماضي.

أما في الجهة الأخرى فالمدرب الألماني يورغن كلوب يسعى لتسجيل انتصاره التاسع على التوالي هذا ومعادلة رقم مانشستر سيتي بعدد الانتصارات المتتالية في البريمرليغ.

وستضع مواجهة ديربي إنجلترا الكبير كلا الفريقين في اختبار يعد من بين الأصعب هذا الموسم، فالشياطين الحمر واجهوا تشيلسي في انطلاق الدوري إضافة إلى التعادل بمسرح الأحلام أمام أرسنال، فيما سيبدأ ليفربول مواجهة فرق الصفوة وتأكيد هيمنته هذا الموسم والتقدم أكثر نحو لقب طال انتظاره.

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