قرعة صعبة لمنتخب اليد بكأس أفريقيا

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد “تونس ألفين وعشرين” عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات في حفل القرعة الذي أجري بالعاصمة التونسية.

وجاء منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات أنغولا والغابون إضافة إلى نيجيريا في المجموعة الثانية، فيما أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب التونسي مستضيف البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وكوت ديفوار وكاب فيردي.

وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية وغينيا وإلى جانب كينيا، فيما ستشهد المجموعة الرابعة مواجهة عربية خالصة بين المغرب والجزائر إضافة إلى الكونغو والسنغال وزامبيا.

وحضر مراسم قرعة البطولة رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس إضافة إلى مدير العلاقات الدولية باتحاد اللعبة المنجي صولة التي ستقام في يناير القادم.

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