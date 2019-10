ريال مايوركا يوجه صفعة قوية للنادي الملكي ويضعه خلف برشلونة!

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 0-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث يدين فريق ريال مايوركا بالفضل في انتصاره لمهاجمه الإيفواري، لاغو جونيور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكراً، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

هذا وتوقف رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة، وتراجع إلى مركز الوصافة بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة، الذي أنجز مهمته أمام مضيفه إيبار بفوزه عليه بثلاثية نظيفة.

