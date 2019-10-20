يوفنتوس يواصل الريادة في إيطاليا

واصل يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على بولونيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي استضافها ملعب أليانز ستاديوم.

وانتظر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو الدقيقة التاسعة عشرة لافتتاح أهداف المباراة بعد مجهود فردي وتسديدة قوية، لكن بولونيا تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين بتسديدة قوية من البرازيلي دانيلو سكنت شباك الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

وفي الشوط الثاني أحرز البوسني ميراليم بيانيتش هدف الفوز للبيانكونيري في الدقيقة الرابعة والخمسين، لتواصل السيدة العجوز صدارتها للترتيب برصيد اثنتين وعشرين نقطة، فيما توقف بولونيا عند تسع نقاط في المركز العاشر بصورة مؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية