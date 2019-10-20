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مانشستر سيتي يعود للانتصارات في البريمرليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات بعدما تغلب خارج قواعده على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في المرحلة التاسعة من البريمرليغ ليقلص الفارق مؤقتا بينه وبين المتصدر ليفربول.

وافتتح المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثين بكرة رأسية، وبعدها بدقيقتين عزز لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا أهداف المباراة والتي انتهت بتغلب السيتي بهدفين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى تسع عشرة نقطة متخلفا بفارق خمس نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة والذي يواجه مانشستر يونايتد في قمة الأسبوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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