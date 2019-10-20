مانشستر سيتي يعود للانتصارات في البريمرليغ

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات بعدما تغلب خارج قواعده على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في المرحلة التاسعة من البريمرليغ ليقلص الفارق مؤقتا بينه وبين المتصدر ليفربول.

وافتتح المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثين بكرة رأسية، وبعدها بدقيقتين عزز لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا أهداف المباراة والتي انتهت بتغلب السيتي بهدفين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى تسع عشرة نقطة متخلفا بفارق خمس نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة والذي يواجه مانشستر يونايتد في قمة الأسبوع.

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