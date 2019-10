اليوفي يخرج من عُنق الزجاجة ويتمكن من التغلب على بولونيا

استطاع فريق يوفنتوس الخروج من عنق الزجاجة أمام ضيفه بولونيا بعد فوزه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث افتتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، التسجيل لليوفي بتسديدة زاحفة قوية لا تصد ولا ترد، في الزاوية القريبة الميتة.

كما رد المدافع البرازيلي، دانيلو لارانجييرا، بهدف التعادل للضيوف، بعد سبع دقائق فقط، ووضع اللاعب البوسني ميرالم بيانيتش أصحاب الأرض في المقدمة مرة ثانية بتسجيله الهدف الثاني لهم.

هذا وحقق يوفنتوس بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، مبتعداً في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط أمام وصيفه إنتر ميلان الذي يحل ضيفاً على ساسولو اليوم الأحد.

وتوقف رصيد بولونيا عند 9 نقاط، ويشغل المرتبة العاشرة، حتى الآن، في جدول الترتيب.

