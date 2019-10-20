البافاري يتعثر للمرة الثالثة على التوالي

أخفق حامل اللقب بايرن ميونيخ بتحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل أمام مضيفه أوغسبورغ بهدفين لمثلهما في الأسبوع الثامن من عمر الدوري الألماني.

وتقدم أصحاب الأرض بعد مرور ثلاثين ثانية فقط من انطلاق المباراة عن طريق ماركو ريشتر، لكن البايرن تمكن من تسجيل التعادل عن طريق هدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة عشرة.

وفي الشوط الثاني عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين، إلا أن أوجسبورغ عدل النتيجة في الوقت القاتل عن طريق فينبوجاسون، ليواصل العملاق البافاري التواجد في المركز الثالث بخمس عشرة نقطة، فيما رفع أوجسبورغ رصيده إلى ست نقاط في المرتبة الخامسة عشرة.

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