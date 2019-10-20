اخبار الرياضة

شباب الجبل بطلا للشطرنج في مدينة شحات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج نادي شباب الجبل بلقب بطولة شحات للدرجة الثالثة في لعبة الشطرنج والتي نظمها الاتحاد الفرعي للشطرنج بشحات .

وحل نادي “شباب الجبل شحات” في الترتيب الأول برصيد أربع نقاط جمعها من خمس جولات لعب خلالها أربع لقاءات فاز  في جميعها .

وجاء “المنار سوسة” ثانيًا برصيد ثلاث نقاط و”الترجي المنصورة” ثالثا برصيد نقطة ونصف متفوقا بكسر التعادل على “التلال قرنادة” الذي تساوي معه في النقاط فيما تعذرت مشاركة “نادي الانتصار الفايدية” .

 وبهذه النتيجة ترشح نادي شباب الجبل، والمنار لبطولة أندية شحات للدرجة الثانية التي ستقام خلال الفترة المقبلة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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