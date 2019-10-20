هذا تشكيل المنتخب الوطني في مباراة اليوم أمام نظيره التونسي في تصفيات الـ”شأن”

طرابلس-العنوان

أعلن المدير الفني لمنتخب ليبيا لكرة القدم، جلال الدامجة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة اليوم الأحد، أمام تونس، ضمن إياب التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ”شان”، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020، على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، على تمام الساعة السادسة مساء.

وضم التشكيل، وفقا للصحفة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم، أحمد عزاقة في حراسة المرمى، أمامه في خط الدفاع: أحمد التربي وناجي دراء وأحمد المقصي والمعتصم صبو، وفي خط الوسط: سفيان بن عمران وامحمد مفتاح ومهند أبوعجيلة وعمران سالم، وفي الهجوم عبد الله العرفي ومعتز المهدي.

وأجرى المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم للمحليين، أمس السبت، آخر تدريباته على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، الذي سيستقبل مباراته الحاسمة أمام المنتخب التونسي.

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من غامبيا، وأعلنت قناة ليبيا الرياضية نقل المباراة على الهواء مباشرة للجمهور الرياضي عبر شاشتها البرتقالية.

وكان قد فقد المنتخب الليبي نتيجة مباراة الذهاب الأولى بملعب راديس في تونس بهدف مقابل لا شيء.

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