ليبيا في المجموعة الثانية في أفريقية اليد

أخبار ليبيا 24 – خاص
وقع المنتخب الليبي في المجموعة الثانية رفقة أنجولا، والجابون، ونيجيريا ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد.
وجرت قرعة البطولة مساء أمس السبت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية .
وأسفرت باقي المجموعات عن : وقوع مصر، والكونغو الديمقراطية، وغينيا، وكينيا في المجموعة الأولى.
و في المجموعة الثالثة جاءت تونس، والكاميرون، وكوت ديفوار، والرأس الأخضر.
أما المجموعة الرابعة فضمت المغرب، والجزئر ، والكونغو ، والسنغال، وزامبيا.
يذكر أن المتوج ببطولة أفريقيا تونس 2020، سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو.
أضف تعليقـك