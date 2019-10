وديا.. المنتخب الوطني يتفوق على أمام فريق  MVB المصري

تفوق منتخبنا الوطني لكرة القدم “داخل الصالات” عشية في مباراته الودية الثالثة أمام فريق ” MVB المصري ” بنتيجة 9-1 .

وقدم المنتخب مجهودا ممتازاً و أداء أفضل من لقائه الأسبوع الفائت أمام فريق “مصر المقاصة ” الذي انتهى لصالح “مصر المقاصة” بنتيجة 4-1.

وتأتي هذه المباريات الودية ضمن معسكره القائم بمدينة القاهرة المصرية ، استعداداً لمواجهة المنتخب الجزائري يوم 26 من أكتوبر الجاري ، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات المغرب 2020 .

