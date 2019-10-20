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وديا.. المنتخب الوطني يتفوق على أمام فريق  MVB المصري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

تفوق منتخبنا الوطني لكرة القدم “داخل الصالات” عشية في مباراته الودية الثالثة أمام فريق ” MVB المصري ” بنتيجة 9-1 .

وقدم المنتخب مجهودا ممتازاً و أداء أفضل من لقائه الأسبوع الفائت أمام فريق “مصر المقاصة ” الذي انتهى لصالح “مصر المقاصة” بنتيجة 4-1.

وتأتي هذه المباريات الودية ضمن معسكره القائم بمدينة القاهرة المصرية ، استعداداً لمواجهة المنتخب الجزائري يوم 26 من أكتوبر الجاري ، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات المغرب 2020 .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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