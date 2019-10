خاض اليوم الأحد الفريق الأول لكرة السلة لقائه الودي الثالث ضمن معسكره الاستعدادي للتصفيات الإفريقية للأندية البطلة، وحسم أبطال ليبيا اللقاء لصالحهم بنتيجة(90/58) وظهر لاعبي النصر بمستوى فني ممتاز مما يؤكد جاهزيتهم للظهور بوجهمشرف في التصفيات الإفريقية كل الأمنيات لهم بالتوفيق.

