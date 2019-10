تونس تهزم ليبيا 2-1 وتبلغ بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين

المتوسط:

تأهلت تونس إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين بفوزها 2-1 على ليبيا في إياب الدور الأخير للتصفيات بمدينة سلا المغربية اليوم الأحد.

وافتتحت تونس التسجيل عن طريق أنيس البدري في الدقيقة 13 قبل أن تتعادل ليبيا عبر أحمد المقصي من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وعاد البدري ليحرز هدفه الثاني ويقود المنتخب التونسي للانتصار قبل دقيقة واحدة على النهاية.

وتفوقت تونس 3-1 في النتيجة الإجمالية بعد فوزها 1-صفر في لقاء الذهاب لتنضم إلى المغرب الذي حسم تأهله أمس السبت عقب تفوقه على الجزائر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

