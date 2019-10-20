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منتخب المحليين يخسر أمام تونس ويغادر تصفيات الشان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر منتخبنا الوطني للمحليين التصفيات المؤهلة لنهائيات الشان 2020 بعد أداء مخيب للآمال أمام نظيره التونسي ذهابا وإيابا.

ولم يقدم لاعبو المنتخب الوطني مستوى جيدا في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أبوبكر عمار في مدينة سلا المغربية، الأحد، حيث بادر المنتخب التونسي بالتسجيل عن طريق أنيس البدري ليعيد بالذاكرة سيناريو مباراة الذهاب عندما سجل نفس اللاعب هدف المباراة الوحيد.

وفي الشوط الثاني بدا لاعبو المنتخب أفضل حالا خاصة بعد إقحام خالد مجدي ليتحصل على ركلة جزاء سجل منها أحمد المقصي هدف التعادل، لكن البدري عاد من جديد وزار شباك أحمد عزاقة ليضع نسور قرطاج في المقدمة ويحجز لهم مكانا في شان إثيوبيا 2020 بينما غادر المنتخب الوطني رسميا التصفيات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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