منتخبنا المحلي يفشل في التاهل للشان

أخبار لييا24- خاص

فشل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، في التأهل لنهائيات الشان عقب خسارته مباراته الثانية أمام نظيره التونسي بنتيجة (2-1).

وتأتي المباراة التي جرت الأحد على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، في إياب تصفيات أمم أفريقيا للمحليين الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020.

الشوط الأول من إلقاء انتهى بتقدم المنتخب التونسي، 1-0 جاء بإمضاء المهاجم أنيس البدري، في الدقيقة الـ13 من اللقاء.

وعدل المنتخب الوطني النتيجة في الدقيقة 70 من الشوط الثاني من ركلة جزاء، سجلها أحمد الكيلو قبل أن يسجل أنيس البدري هدف الفوز لبلاده في الدقيقة 89.

وكان المنتخب الليبي قد خسر نتيجة الذهاب على ملعب راديس في تونس 1-0

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