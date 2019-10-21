اخبار الرياضة

منافسات قوية شهدتها بطولة الاخضر لمحترفي الملاكمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت مساء أمس بصالة مدرسة المرح التعليمية بمدينة البيضاء بطولة ليبيا للملاكمة تحت إشراف لجنة الاحتراف بالاتحاد الليبي للملاكمة وبرعاية النادي الأخضر وحملت البطولة شعار “بطولة الأخضر الأولى للمحترفين” .

وشهدت المنافسات مشاركة تسع أندية من مختلف مدن ليبيا، وكانت أبرز نتائج الجولات كالتالي :

حصول الملاكم عبدالباسط عبدالمجيد بالخير من نادي قرقارش على الذهبية والتتويج بالحزم لفوزه ببطولة الاحتراف ثلاث مرات على التوالي .
كما تحصل الملاكم عاصم دوكو من نادي الاتحاد العسكري على الذهبية والحزام للمرة الثانية على التوالي.

وتوج بالقلائد الذهبية كل من الملاكم محمد بن راشد من نادي الاتحاد و سراج الجهاني من نادي خالد بن الوليد و محمدعبدالمحسن ادياره مت نادي الأخضر و الملاكم حمزة ناصر نادي الأخضر .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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