اختتام دوري مديرية أمن صرمان

أقيم بمدينة صرمان دوري مديرية الأمن لخماسيات كرة القدم برعاية اتحاد الشرطة الرياضي وبمشاركة 8 فرق رياضية مقسمة على مجموعتين من جميع أقسام وإدارات ومراكز الشرطة بمديرية أمن صرمان حيث استمر الدوري لمدة أسبوعين على أرضية ملعب عبدالعالي الحشاني بمنطقة أم الحشان في مدينة صرمان وأجريت المباراة النهائية بحضور مدير مديرية الأمن بصرمان ومدير النجدة والسيطرة بالمدينة.

وشهدت المباراة النهائية فوز فريق مركز الشرطة الشمالي بهدف نظيف على فريق ديوان المديرية، ليختتم الدوري بتتويج فريق الشرطة الشمالي بكأس الدوري وسط احتفالية بسيطة تم فيها توزيع شهادات الشكر والتقدير على كل من ساهم في إنجاح الدوري.

ويأتي هذا الدوري في سياق الذكرى 55 لتأسيس الشرطة في ليبيا بهدف دمج أفراد الأمن والمنتسبين لمديرية أمن صرمان والترويح عنهم.

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